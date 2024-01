Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 6.000 de camioane participa in acest moment la protestul transportatorilor, nemultumiti de evolutia pretului la RCA, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. El a precizat ca o delegatie poate fi prezenta…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca nu a primit nicio revendicare de la fermierii care participa la protestul de miercuri, care, potrivit acestuia, este unul al transportatorilor. Barbu atrage atenția ca protestul este „folosit” politic.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, 10 ianuarie, ca nu a primit nicio revendicare, „pentru ca nicio asociație nu iși asuma acest protest”. El a precizat ca, din informațiile aparute in spațiul public, a ințeles ca problemele protestatarilor au legatura cu RCA și cu permisele de conducere…

