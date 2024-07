Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul destinat instalarii tinerilor fermieri prin masura 6.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) a fost suplimentat cu peste 20 de milioane euro, a anuntat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, potrivit Agerpres. “Acest lucru ne permite sa oferim sprijinul pentru 484 de noi proiecte…

- Intinerirea agriculturii romanești reprezinta una dintre prioritațile echipei de conducere de la MADR. In acest context, ministrul Florin Barbu a declarat, in repetate randuri, ca va lua masuri pentru a sprijini tinerii care doresc sa se implice in acest domeniu. Astazi, intr-o postare pe Facebook,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, atrage atenția tuturor fermierilor romani ca doar pana vineri, 7 iunie, se mai pot depune cererile pentru subvenții pentru anul acesta. Dupa aceea, nici o cerere nu va mai fi luata in considerare. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Florin Barbu, ministrul…

- Romania a demarat un amplu plan prin care țara noastra va redeveni ”granarul Europei”. In anul 2027 se va finaliza reabilitarea infrastructurii principale de irigatii, iar din acel punct, țara noastra ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren,…

- „In viitoarea Politica Agricola Comuna, Guvernul Romaniei sustine alocarea, in continuare, a unor resurse financiare consistente catre sectorul agricol european, pentru protejarea fermierilor si asigurarea competitivitatii Uniunii Europene pe pietele globale. Avem nevoie de o abordare cuprinzatoare…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vizitat, alaturi de omologul sau din Israel, Avi Dichter, mai multe obiective de investiții din Ialomița și Constanța. Ministrul Florin-Ionuț Barbu, impreuna cu omologul sau din Israel Avi Dichter, insoțit de o delegație condusa de E.S. Reuven Azar, ambasadorul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, are un fermier preferat, care a facut acum pasul in politica romaneasca. Reprezentantul Guvernului a scris totul pe Facebook, dupa cum puteți vedea in randurile urmatoare. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a venit…