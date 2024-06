Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astazi planurile Guvernului de a plafona adaosurile comerciale pentru toate alimentele produse in Romania, intr-o intervenție la B1 Tv. Conform declarațiilor sale, proiectul de lege este aproape finalizat și ar putea fi aprobat in aproximativ o luna. Florin…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira, el precizand ca a fost de multe ori in Portul Constanta si poate sa ii asigure pe fermierii romani ca anul acesta au dane separate pentru exportul de cereale.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca a fost aprobata plafonarea adaosului pentru alimentele romanești. Astfel, sunt vizate toate alimentele de baza produse in Romania. Ordonanța va fi gata in doar cateva zile, dar nu se știe perioada de valabilitate a acesteia. Adaosul comercial va fi…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat, astazi, ca Romania asigura peste 20% din consumul de carne de oaie din Uniunea Europeana. Prezent la Sambra Oilor, o manifestare tradiționala din Salaj, el a laudat oierii romani. „Ma bucur ca particip astazi la o traditie pe care o respectati de ani…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a verificat stadiul lucrarilor la Amenajarea de Irigații Pietroiu -Ștefan cel Mare aflata in reabilitare, care va asigura apa pentru aproximativ 40.000 de hectare din județele Ialomița și Calarași! Amenajarea de irigații Pietroiu-Ștefan cel Mare este una dintre…

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca nu prea se poate face agricultura fara un sistem performant de irigații, așa ca s-a inceput reabilitarea canalelor vechi și au inceput sa fie facute altele noi! Ministrul Agriculturii a facut o promisiune! Sistemul de irigații al lui Ceaușescu a inceput sa fie refacut,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cat va costa kilogramul de carne de miel in apropierea Pastelui. ”Nu pot sa dau un pret estimat, pentru ca vreau sa fie o piata corecta a vanzarii carnii de miel in perioada sarbatorilor…