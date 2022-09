Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Valentin Bordianu, in varsta de 34 de ani, locuiește in București și este luptator de kickboxing. Concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau culinar. Valentin Bordianu are o poveste impresionanta de viața, iar concurentul a fost garda…

- Florin Baicu este concurentul care a facut show in ediția 12 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 27 septembrie 2022, cu dezvaluirile sale. Hai sa vezi ce povești spectaculoase a spus acesta in bucataria emisiunii.

- Catalin Scarlatescu a oferit, in ediția de astazi, un alt cuțit de aur. Concurentul care l-a convins pe jurat ca este cel norocos a fost Adrian Stroe. Acesta a venit in emisiunea Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul culinar in fața juraților, fara sa știe ce surpriza il așteapta.

- Florin Dragomir, in varsta de 30 de ani, traiește in București și este de meserie bucatar. Concurentul a decis sa participe la Chefi la Cuțite, asta dupa ce prietenii, dar și familia l-au susținut. Florin Dragomir a marturisit ca și-ar dori sa faca parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar acesta…

- Robert Candoi este concurentul care nu a lipsit de la niciun sezon Chefi la Cuțite. Acesta a fost prezent și in aceasta seara la Chefi la Cuțite, sezonul 10. El a venit insoțit de soție și copil și a ales sa gateasca un preparat pe care nu l-a m-a pregatit pana acum. Care a fost verdictul celor 3 Chefi…

- Lakis Gavalas a venit direct din Grecia pentru a le face juraților de la Chefi la cuțite o salata tradiționala. Concurentul vine direct din lumea modei și se lauda cu o cariera in televiziune sau colaborari cu cele mai mari branduri de fashion din lume.

- In aceasta ediție, jurații au fost impresionați de un concurent care a avut curajul sa gateasca un preparat deosebit. Pe langa curajul de a face aceasta alegere, Marian Maruzov a fost felicitat pentru felul in care a gatit și a primit o propunere de colaborare.

- Catalin Scarlatescu iși deschide in curand restaurant in București. In premiera in sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care a inceput aseara, 4 septembrie, la Antena 1, el a aratat locația in care va gati peste cateva luni, cand va finaliza renovarile. Celebrul bucatar a fost prins pe chef pe șantier, la…