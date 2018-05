Stiri pe aceeasi tema

- Florin Andone s-a desparțit de Deportivo la Coruna și a semnat cu Brighton, formație care a terminat pe locul 15 in ultimul sezon de Premier League. Atacantul de 25 de ani a semnat un contract pe 5 sezoane. Brighton a achitat 6 milioane de euro pentru a-l avea pe Andone, clauza de reziliere a atacantului…

- Florin Andone nu va mai ramane la Deportivo la Coruna dupa ce echipa a retrogradat in liga a doua. Cel mai probabil atacantul se va transfera in Premier League. Deportivo negociaza in aceste zile cu Brighton, formație din Anglia care și in iarna l-a dorit pe Andone, oferind atunci 20 de milioane de…

- Mohamed Salah a batut toate recordurile in Premier League și a caștigat titlul de golgeter absolut al competiției: 32 de goluri, cele mai multe din istorie! Egipteanul a marcat și in victoria cu Brighton, 4-0 in ultima etapa. Rivalul Harry Kane a inscris o "dubla" cu Leicester, dar n-a fost de ajuns…

- Dupa ce Deporitvo a refuzat in trecut o oferta de la Burnley pentru Andone, a venit randul celor de la Everton sa se intereseze de pretul internationalului roman, conform HITC.com.Andone i-a dat dreptate selectionerului Cosmin Contra si a spus ca-i pare rau ca trebuie sa plece de pe „Riazor”,…

- Atacantului roman Florin Andone i-a fost inmanat marti premiul de cel mai bun jucator al clubului de fotbal Deportivo La Coruna in luna februarie, potrivit site-ului gruparii galiciene la care evolueaza internationalul de 24 de ani. Andone a castigat trofeul ''Jugador Estrella…

- Fundașul dreapta al lui Arsenal Londra, Hector Bellerin ar putea evolua din vara la Manchester United. Potrivit publicației britanice Daily Mirror, Bellerin este considerat de antrenorul "diavolilor roșii", Jose Mourinho, inlocuitorul perfect pentru Antonio Valencia, jucator criticat de tehnicianul…

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu Las Palmas, ocupanta locului 18 in clasament, joi seara, intr-o partida contand pentru etapa a 26-a din Primera Division, potrivit Agerpres. Argentinianul Lionel Messi a adus-o pe…

- Florin Andone, atacantul roman al celor de la Deportivo La Coruna, n-a fost pentru prima data titular de la venirea lui Clarence Seedorf. Cand a intrat in meciul cu Getafe, 0-3, n-a schimbat jocul cu nimic, in ultima jumatate de ora. La Voz de Galicia i-a dat nota 3, AS doar un as. Vartejul in care…