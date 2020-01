Stiri pe aceeasi tema

- Florin Andone va pleca de la Galatasaray in perioada de transferuri din aceasta iarna, noteaza presa din Turcia. Atacantul roman era imprumutat de Brighton pana la finalul sezonului, dar antrenorul Fatih Terim le-ar fi transmis conducatorilor ca nu mai are nevoie de el, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Florin Andone, atacantul in varsta de 26 de ani al Galatei, se va intoarce in ianuarie la Brighton. El va reveni in februarie dupa o accidentare la genunchi. Doar doua luni a avut timp sa joace Florin Andone la Galatasaray. Imprumutat de Brighton pentru un sezon pe 2 septembrie, in ultima zi de mercato,…

- Presa din Turcia noteaza ca formația din Turcia, Galatasaray, va renunța la imprumutul lui Florin Andone, in urma accdentarii suferite de atacantul roman, la 9 noiembrie, potrivit Mediafax.In aceste conditii, Andone, 26 de ani, va reveni la clubul englez cu care se afla sub contract, Brighton.…

- Galatasaray și Club Brugge au remizat, marți seara, la Istanbul, scor 1-1, in penultima runda din grupa A a Ligii Campionilor, anunța MEDIAFAX.Primul gol al partidei a fost reușit de Adem Buyuk, in minutul 11. Atacantul a primit o pasa in careu de la Omer Bayram, celalalt turc din echipa de…

- Florin Andone, atacantul echipei Galatasaray, le-a transmis un mesaj fanilor formației din Turcia dupa accidentarea suferita, spunandu-le acestora ca incearca sa se recupereze cat mai rapid, iar "ce e mai bun urmeaza sa vina", anunța MEDIAFAX."Salutare, fani ai lui Galatasaray! Imi pare foarte…

- Evoluțiile din ultima vreme ale lui Florin Andone (26 de ani) i-au convins pe turcii de la Galatasaray, care-și doresc sa-l transfere definitiv de la Brighton. Presa din Turcia, citata de TV Telekom Sport, scrie ca englezii nu vor sa-l vanda pe Andone la Galatasaray: „Andone nu este de vanzare”, ar…

- Florin Andone a devenit unul dintre jucatorii favoriți ai suporterilor echipei Galatasaray. Internaționalul roman a reușit dubla in primul meci ca titular, in victoria contra Sivasspor, scor 3-2, potrivit Mediafax.Andone deschis scorul in minutul 22, iar 20 de minute mai tarziu a transformat…

- Florin Andone a deschis scorul in minutul 22: a primit o pasa la aproximativ 40 de metri de poarta, in partea stanga, a patruns in viteza, a intrat in centru si l-a executat pe portarul advers cu un sut plasat la coltul lung, la vinclu, din afara careului. Comentatorul partidei si-a iesit din minti…