- Moartea subita a jurnalistului Bogdan Socol a șocat toata presa din Romania. Comentatorul sportiv avea 42 de ani și a murit ieri, in timpul unui antrenament. Inima jurnalistului a cedat in urma unui soc hipotermic. Pasiunea pentru inot in ape inghețate i-a fost fatala jurnalistului Bogdan Socol, care…

- Doliu in sport, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 76 de ani, Valeriu Rogozenco, fost ziarist sportiv si oficial in fotbal, atat in Republica Moldova, cat si in Romania, la Constanta, unde se stabilise in anul 1998. Valeriu Rogozenco a activat opt ani la Farul Constanta, ca metodist in sectorul…

- Calin și Oridana Donca sunt cuplul de milionari brașoveni care au acceptat sa-și prezinte viața de zi cu zi, cu bune și rele, in noul sezon al reality show-ului ”Mamici de pitici” de la Antena Stars. La 38 de ani, Calin este CEO-ul unei mari companii de distribuție de energie. Au reușit sa faca nu doar…

- Conform procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, fapta a avut loc in cartierul Medeea din Constanța, iar victima a fost injunghiata de 42 de ori. Atat judecatorii de la Tribunalul Constanța, cat și cei de la Curtea de Apel Constanța au decis condamnarea inculpatului la inchisoare…

- Soție fericita, mama mandra și o femeie cu o cariera impresionanta. Andreea Esca este un model pentru orice tanara din Romania, un exemplu de „așa da” din toate punctele de vedere. Vedeta s-a dezvaluit intr-un mod cu care publicul de la noi din țara nu este obișnuit, vorbind deschis despre o etapa importanta,…

- Fiica cea mica a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, a spus ca i-ar fi greu sa iși vada mama cu un alt barbat, dupa ce impresara a divorțat de Laurențiu Reghecampf. Tanara a venit special in Romania pentru a fi alaturi de mama ei. Sarah este fiica Anamariei Prodan din casnicia cu Tibi Dumitrescu. Tanara…