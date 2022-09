Stiri pe aceeasi tema

- Gramezile de flori depuse in parcurile londoneze in semn de omagiu pentru regina Elisabeta a II-a vor fi transformate in compost si reutilizate la plantarea unor noi straturi de flori, a precizat marti autoritatea care administreaza parcurile regale din Londra, potrivit AFP.

- Sute de mii de oameni sunt așteptați sa treaca in urmatoarele zilei pe la catafalcul reginei Elisabeta a II-a. Unii dintre ei s-au așezat la coada inca de marți seara, cand sicriul cu trupul suveranei a fost adus la Londra. Au petrecut noaptea in strada, deși a plouat in capitala britanica, așteptand…

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a va fi mutat luni dupa-amiaza de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles, dupa o ceremonie condusa de regele Charles al III-lea. Sicriul va ramane in catedrala pana marți, unde poate fi vazut de oamenii care vor sa-i aduca un ultim omagiu monarhului, transmite…

- Tricia si Ray Pont au sarbatorit joi, 8 septembrie, 60 de ani de casnicie, aceeași zi cand regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața. Tot atunci, o felicitare semnata de mana suveranei a ajuns la cei doi, care au descris pentru BBC emoțiile care i-au incercat atunci cand au citit-o. Toate cuplurile…

- Canada l-a proclamat pe Charles drept Rege sambata in cadrul unei ceremonii simbolice care a avut loc la reședința oficiala din Ottawa a guvernatorului general, reprezentantul monarhului in Canada care indeplinește atribuțiile de șef al statului in numele coroanei, relateaza Reuters . Premierul canadian…

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Transferul puterii intre Boris Johnson și Liz Truss a avut loc marți la Balmoral, in Scoția, nu in palatul Buckingham din Londra așa cum este tradiția, din cauza problemelor de mobilitate ale reginei. Liz Truss a devenit astfel oficial premier, primind din partea reginei misiunea de a forma noul guvern.…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, astfel, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson. Liz Truss l-a invins in „finala” pe Rishi Sunak, fost ministru de Finanțe in cabinetul lui Johnson. Votul membrilor…