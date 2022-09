Stiri pe aceeasi tema

- Florile sunt acel detaliu care fac orice incapere, balcon sau gradina sa radieze. Unii duc florile la rang de arta, in timp ce alții le folosesc ca sa iși coloreze diferite spații din casa. Daca iubești florile, dar nu iți place sa cumperi buchete care se vor ofili in cateva zile, poți sa le ai permanent…

- Deși are doar 23 de ani, Nicole Cherry are deja o experiența de aproape 10 ani in muzica, dupa ce s-a lansat la doar 14 ani, cu hit-ul „Memories” (2013). La sfarșitul anului trecut, Nicole a devenit mama unei fiice, Anastasia Maria, iar, in primavara anului acesta, s-a casatorit cu tatal Anastasiei,…

- Meteorologii anunța un inceput de toamna calendaristica cu temperaturi ușor mai ridicate decat cele normale perioadei, dar și cu ploi abundente in unele regiuni ale țarii, potrivit prognozei ANM pentru perioada 5 septembrie – 3 octombrie. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat, vineri, prognoza…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș valabila pana in data de 11 septembrie. Putem spune ca in regiunea noastra toamna iși intra in drepturi inca din primele zile. Meteorologii subliniaza ca fata de saptamana anterioara, valorile temperaturii aerului vor scadea treptat,…

- Revin noi masuri anti-Covid incepand din toamna. ​Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut precizarea ca, incepand cu luna septembrie, cand incep școlile, „vom folosi masca in mijloacele de transport in comun”. Ministrul Sanatații exclude insa posibilitatea ca purtarea maștii sa devina obligatorie…

- Perioada pandemiei in care majoritatea oamenilor au stat in casa i-a ajutat pe mulți sa iși gaseasca o noua pasiune. Mulți și-au indreptat atenția catre frumusețile din jur de care nu prea aveau grija inainte de venirea crizei sanitare. Un numar mare de persoane cauta acum sa aiba o gradina spectaculoasa,…

- Cristina Cioran este tare fericita, acum ca toata perioada grea din viața ei s-a dus și se poate bucura din plin de fetița ei. Probabil toata lumea știe de faptul ca a nascut prematur, iar din aceasta cauza micuța Ema a trebuit sa stea internata in spital și ținuta la incubator. Aceea a fost cea mai…

- Legumele reprezinta produse de origine vegetala cu o larga intrebuințare in alimentație. Au un conținut energetic destul de mic și aprovizioneza organismul cu vitamine, minerale, fitochimicale, fibre.