- Creștinii ortodocsi praznuiesc in 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor. I se mai spune și Duminica Patimilor și este cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim si sarbatorindu-i, totodata, pe cei cu nume de flori. Duminica Floriilor sau…

- Anual, crestin-ortodocsii sarbatoresc Floriile, zi cu o insemnatate aparte. Cand sunt Floriile in 2020 si ce este bine sa faci in aceasta zi pentru a te apropia de Dumnezeu, in randurile urmatoare. Cand sunt Floriile in 2020 Floriile se sarbatoresc in duminica dinaintea duminicii Pastelui. Astfel, anul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata pe Facebook un mesaj pentru credinciosii catolici care sarbatoresc duminica Pastele si pentru cei ortodocsi care sarbatoresc Floriile. "Credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici le doresc sa primeasca Invierea Domnului cu sanatate,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi, cu prilejul sarbatorilor pascale, un mesaj de unitate și mobilizare catre toți romanii creștini romano-catolici, reformati, unitarieni și evanghelici.

- Va prezentam in continuare textul mesajului lui Klaus Iohannis: Credincioșilor romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici le doresc sa primeasca Invierea Domnului cu sanatate, pace sufleteasca, speranța și grija fața de semeni! Chiar daca aceste Sfinte Sarbatori ne gasesc…

- Ortodocsii praznuiesc duminica Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. Toti cei care, la botez, au primit nume de floare si au sarbatorit onomastica. De Florii, credinciosii au dezlegare la peste si nu…

- Azi, credinciosii catolici din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Credinciosii catolici sunt rugati sa nu vina la biserici si sa urmareasca prin live stream Slujba de Florii transmisa de la Vatican.…

- Credinciosii romano-catolici sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. "Cu aceasta zi incepe Saptamana Mare, saptamana Patimilor si Mortii Domnului... The post Romano-catolicii sarbatoresc astazi Floriile appeared first on Renasterea banateana .