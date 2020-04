FLORII 2020. Cui să spui "La Mulţi Ani!". Află toate numele care se sărbătoresc de DUMINICA FLORIILOR FLORIILE 2020. De FLORII sunt sarbatoriti toti cei care poarta nume de flori si plante. Fie ca au primit numele unei flori, fie ca ii cheama Florin, Florina, Florica, Floricica sau oricare alt derivat al acestor nume, duminica, acestia isi serbeaza onomastica. In Romania, peste 1,4 de romani isi poarta cu mandrie numele, in special in ziua de Florii, cand sunt sarbatoriti. De asemenea, 336.793 de barbati se numesc Florin, 145.673 sunt Viorel si 54.608 Florian. Alti 9.065 sunt Mugurel, iar 2.300 de barbati se numesc Trandafir. In cazul in care aveti persoane dragi care poarta numele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din sapte orase europene, aproape toate capitale, au facut apel marti la guvernele lor si la institutiile europene sa isi mobilizeze "de urgenta" mijloacele de productie si de distributie "pentru a salva vieti" in contextul pandemiei de coronavirus. Apelul este semnat de primarii din sase capitale…

- Autoritatile din Florența marcheaza vineri 454 de ani de la nasterea lui Michelangelo cu o promisiune. Camera secreta, unde artistul s-a ascuns timp de trei luni de familia Medici, in 1530, va fi deschisa pentru public in cea de-a doua parte a anului 2020, potrivit platformei Wanted in Rome.Camera…

- Ziarul Unirea 5 martie: Ziua florii de colț. De ce este sarbatorit astazi acest simbol al dragostei si al puritatii? 5 martie: Ziua florii de colț. De ce este sarbatorit astazi acest simbol al dragostei si al puritatii? Floarea-de-colț, numita și „floarea-reginei”, sau Leontopodium ... 5 martie: Ziua…

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- A inceput reality show-ul Prodanca și Reghe. Prețulsuccesului', iar in primul episod, filmat inainte de Craciun, Anamaria Prodan aimpodobit bradul impreuna cu Reghe șiu fiul lor, Laurențiu junior. Astfel,fanii impresarei au avut șansa sa afle unde locuiește aceasta impreuna cufamilia ei. Fanii vedetei…

- Micutul topaie prin zapada cu salturi largi si o rupe la goana prin troiene. Alearga cu o viteza care uimeste. Se bucura de zapada si de libertate. Mama sa il priveste linistita, in timp ce puiul da ture largi prin poiana. Imaginile sunt surprinse in Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina,…

- Sambata, 25 ianuarie 2020, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt asteptati la spectacolul cu opera „Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, o lucrare care impresioneaza publicul printr-o muzica superba si totodata, dificila. Melodrama lirica „Lucia di Lammermoor” a fost…