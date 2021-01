Florida: Experții în sănătate investighează moartea unui medic, la o săptămână după vaccinare Deși in prezent nu exista dovezi medicale sau științifice care sa sugereze ca moartea doctorului Michael a fost declanșata de vaccin, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor efectueaza o investigație de rutina a incidentului, relateaza presa americana. Autoritațile sanitare investigheaza cazul unui medic din Florida de Sud care a murit de o afecțiune rara la […] The post Florida: Experții in sanatate investigheaza moartea unui medic, la o saptamana dupa vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

