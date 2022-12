Stiri pe aceeasi tema

- Florica Baboi a facut senzație in emisiunea Chefi la cuțite, cu atat mai mult dupa ce a fost desemnata caștigatoarea sezonului 10. De atunci, aceasta a intrat in atenția publicului, care a devenit din ce in ce mai curios de viața ei. Dupa mai multe intrebari, Florica a spus adevarul despre emisiune…

- In cadrul unui interviu special, Madalina Crețan a facut dezvaluiri despre perioada frumoasa petrecuta alaturi de Nosfe in competiția Chefi la cuțite și despre prieteniile stranse legate in cadrul show-ului. Caștigatoarea marelui premiu, Florica Baboi, a și demonstrat ca artistul și soția lui i-au fost…

- Florica Boboi, caștigatoarea sezonului 10 Chefi la cuțite, a transmis un mesaj neașteptat pe Internet la scurt timp de la Marea Finala a show-ului culinar. Aceasta și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o postare emoționanta.

- Marea Finala a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10, a adus-o caștigatoare pe Florica Baboi. Concurenta a avut o reacție memorabila atunci cand a aflat ca ea este cea care a obținut premiul de 30.000 euro, astfel ca nu a putut sa iți mai controleze emoțiile. Mai mult, Florica a marturisit ca și-a implinit…

- Atmosfera a devenit din ce in ce mai tensionata in ediția din aceasta seara la Chefi la cuțite, dupa ce Sorin Bontea a izbucnit in nervi. Acesta a fost complet deranjat de atitudinea lui Gabriel Dragușanu, care nu a respectat indicațiile pe care le-a primit, fapt care l-a facut pe chef Bontea sa iși…

- Chef Florin Dumitrescu i-a luat prin surprindere pe concurenți cu un anunț neașteptat in ediția 20 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 17 octombrie 2022. De asemenea, chef Catalin Scarlatescu a oferit prima tunica aurie.

- In ediția de aseara Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au jurizat la foc continuu, degustand farfurii variate și intalnind concurenți cu experiențe de viața surprinzatoare. Printre competitorii care au trecut in etapa

- Diana Dumitrescu a implinit varsta de 39 de ani și va petrece alaturi de cei dragi. Actrița a spus care este cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodata. Astazi, 30 septembrie, Diana Dumitrescu implinește varsta de 39 de ani și are familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Actrița a povestit cum…