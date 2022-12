Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui interviu special, Madalina Crețan a facut dezvaluiri despre perioada frumoasa petrecuta alaturi de Nosfe in competiția Chefi la cuțite și despre prieteniile stranse legate in cadrul show-ului. Caștigatoarea marelui premiu, Florica Baboi, a și demonstrat ca artistul și soția lui i-au fost…

- Florica Baboi este caștigatoarea „Chef la cuțite” 2022. Tanara a facut parte din echipa lui Sorin Bontea, iar in marea finala a demonstrat ca iși merita trofeul. In cadrul unei intervenții telefonice la Xtra Night Show, aceasta a spus cum vrea sa foloseasca cei 30.000 de euro pe care i-a caștigat, dar…

- Bucurie mare in familia lui Like Creața! Fosta concurenta de la Chefi la Cuțite radiaza de fericire, iar frumoasa bruneta se simte mai fericita ca niciodata. Like Creața a avut parte de un eveniment unic, asta pentu ca și-a botezat fiica cea mica. Iata cele mai emoționante imagini de la marele eveniment!