florianrus lanseaza piesa “Sportul preferat”

- Romania este de la ora 12 in „lock-down„, adica ne putem deplasa doar daca avem un motiv bine intemeiat și avem asupra noastra declația pe proprie raspundere sau adeverința eliberata de angajator. Vlad Ursulean de la Casa Jurnalismului a mers un pic prin București pentru a vedea cum arata acum, dupa…

- București, 24 Martie. Chimcomplex a primit de la Ministerul Sanatații aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu concentrație 1.25%. Compania și-a modificat in ultimele saptamani liniile de producție industriale pentru a putea produce in regim prioritar hipocloritul de sodiu, ca produs necesar pentru…

- Dupa Gigi Becali și Andra, acum familia Borcea se alatura celor care sprijina spitalele din Romania in plina pandemie de coronavirus. Aceștia au donat suma de 100.000 de euro pentru Spitalul Colțea din București.

- Mira, a lansat la sfarsitul lunii ianuarie o noua melodie. Fosta participanta la „Vocea Romaniei”, a inceput anul 2020 in forța, artista a lansat piesa „De ce?”, piesa care vine la pachet cu un videoclip foarte interesant. Versurile piesei sunt scrise de catre Florian Rus,…

- florianrus, autorul hitului recent „Strazile din Bucuresti”, colaboreaza cu Ioana Ignat, povestea de succes a ultimilor trei ani din muzica romaneasca, pentru piesa „Singura greseala”. “Singura greseala” este cel de-al treilea single extras de pe EP-ul de debut al lui florianrus – Strazile din Bucuresti,…

- ​2019 a fost un an bun pentru muzica româneasca. Așa e în fiecare an, de fapt. E o evoluție constanta. Apar din ce în ce mai mulți artiști buni la noi și piese care rivalizeaza pâna și cu alea din afara. Consumatorii au mai mult control asupra muzicii pe care vor s-o asculte,…

- Anul 2020 o aduce in Romania, pentru prima data, pe Celine Dion, care va sustine un concert extraordinar, pe 29 iulie, pe Arena Nationala, in cadrul turneului "Courage World Tour". Vor reveni la Bucuresti,...