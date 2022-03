Stiri pe aceeasi tema

- Tu ai auzit de ZDA? Cel mai probabil ai spus “nu”. Dar daca ți-am spune ca ZDA este, de fapt, Alina Chinie, pe care ai urmarit-o in emisiunea lui Maruța, si i se spunea “veverița roșcata”, ai avea același raspuns? Dupa ani de zile de “incubație”, Alina a ales sa devina ZDA și sa iși... View Article

- “Money Money” este cel mai recent single lansat de Dayana. Piesa a fost realizata de artista impreuna cu Pink Elephant, casa de producție din Romania, cu rezultate impresionante pe piața internaționala. Karo si Radu Baisan, cei doi producatori care stau la baza casei de producție, au colaborat cu mai…

- Cu o comunitate online de peste 700k de urmaritori, EVA TIMUSH laseaza primul single “Tattoo” – o piesa de club exploziva, insoțita de un videoclip ce pune in valoare frumusețea naturala a tinerei artiste. “Tattoo” este creația celor mai mari talente din acest moment de la Global Records. Piesa a fost…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a cantat in premiera la Virgin Radio Romania piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. De astazi, joi, 17 februarie 2022, single-ul…

- Wrs intra in selecția naționala a concursului Eurovision 2022 cu melodia „Llamame”. Sunetul lui wrs este recunoscut ca fiind exotic și vibrant, incat sa te faca sa dansezi la fiecare play. Cantecul „Llamame” intra in aceeași categorie, iar acesta energie aparte a muzicii lui wrs este atuul pe care…

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…

- Delia Rus revine cu o noua piesa, cu un nou leac pentru inimile frante. Artista lanseaza marți, 25 ianuarie, „ Ochii caprui”, o piesa pop urbana, cu o poveste despre inimi frante și puterea de a depași momentele de sfarșit ale unei relații. Compusa de artista in colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan,…

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…