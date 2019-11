Stiri pe aceeasi tema

- Colegul Marc Rayen a venit in jurul orei 23 sa-l energizeze pe Andrei Niculae, care e deja de 13 ore live la Virgin Radio Romania intr-o noua provocare #MaratonulluiNiculae. Marc Rayen simte ca poate transmite intregii lumi energie pozitiva prin pasiunea sa: muzica. Așa ca a intrat in studio, a dat…

- Alexia Eram a trecut pe la Maratonul lui Niculae, editia a 5-a! Alexia a acumulat 5 puncte din 5 la testul „Wall of Stars” și conduce in acest moment in clasament. Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea alaturi pe Andreea Esca, Moise Guran, Ana Baniciu,... View Article

- Maratonul lui Niculae, ediția a 5-a, a debutat impreuna cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Matinalii Virgin Radio Romania s-au jucat cu ascultatorii, au dat premii, dar mai presus de toate, i-au dat energia aia buna lui Andrei Niculae! Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea…

- Hit-ul „Strazile din București” primește o reinterpretare acustica cu ajutorul lui Florian Rus, reinterpretare care subliniaza cumva sentimentul melancolic ce a stat la baza piesei. Piesa originala, in colaborare cu MIRA, se bucura de succes atat in digital, cat și la radio. A intrat aproape imediat…

- Cea mai difuzata piesa din Romania, Florian Rus și Mira „Strazile din București„, este pe locul I in Virgin Radio HOT 30 in acest weekend. Topul este completat celebrul Old Town Road, iar apoi, pe locul trei, de R3hab și remix-ul sau pentru „All Around The World”. Virgin Radio HOT 30 este prezentat…

- In dimineața asta i-am avut alaturi de noi pe Florian Rus și pe Mira, cei care ne-au adus cea mai difuzata piesa din FM-ul romanesc, „Strazile din Bucuresti”. De asemenea, Florian ne-a mai surprins cu ceva: in drumul de intoarcere de la Untold, Florian și-a schimbat sunetele de pe aplicația Waze, iar…

- „Mult platim chirie. Noi nu am primit un spatiu, desi este institutie constitutionala. Noi nu am primit un spatiu insa, nici in Bucuresti si nici in tara. Colegii mei, credeti-ma ca stau in contracte ba cu Curtea de Conturi, ba cu Consiliile Judetene, in fiecare an avem aceasta temere. Am zis hai sa…

- Cu un sound cool, Alex Istrati a ales sa vorbeasca altfel despre una dintre realitațile din școlile noastre: Bullying-ul. Fenomenul asta nu mai este o noutate. E realitatea cu care se confrunta mai toți elevii, iar Alex s-a simțit inspirat sa creeze o piesa care spune multe despre acest fenomen. Elev…