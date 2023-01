Florian Nicolae, condus pe ultimul drum

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica a randuit, pe temei scripturistic, ca la inceput de an sa-i multumeasca lui Dumnezeu, Unul in Trei, printr-un Tedeum (Tie, Doamne), imn de lauda. In multe biserici, in aceasta prima zi se citesc si Molitfele (rugaciunile, n.n.) Sfantului Vasile cel Mare si, respectiv, ale Sfantului Ioan Gura…

- Racla cu moastele Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, pastrata in Paraclisul istoric al Resedintei Patriarhale, va ramane in Catedrala Patriarhala pana duminica, 1 ianuarie, la ora 20.Intre orele 23,30 - 1,00 va fi oficiata Slujba la cumpana dintre ani de catre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel,…

- Maistrul militar clasa a II a Florin Streanga, din cadrul Divizionului 164 Forte Navale pentru Operatii Speciale este condus astazi pe ultimul drum la Mangalia.Militarul a decedat luni, 5 decembrie 2022 din cauze naturale in timp ce se afla pe Aeroportul Ghimbav pentru executarea unor salturi de parasutare.La…

- In 30 noiembrie a trecut la cele vesnice rapsodul popular Nicolae Pitis. Vineri, de la ora 17.00, va avea loc Slujba Priveghiului acasa in Camp, la fiul Ion, locul unde a trait in ultimii ani din viața. Sambata, la ora 12.00, badea Pitis va fi condus pe ultimul drum la Biserica din Balta. Badea Pitis…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Acești sfinți au viețuit pe vremea imparatului Nero. Au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și au patimit pentru Hristos in Kolasia. Din Sinaxar aflam ca pe cand iși inalțau rugaciunile catre Dumnezeu in sfanta biserica, impreuna cu…

- Fiul procurorului Teodor Nita de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, decedat ieri dupa ce s ar fi impuscat in cap este condus astazi pe ultimul drum. Trupul lui Petrica Adrian Nita este depus la capela Bisericii Intrarea in Biserica a Maicii Domnului din cartierul Compozitori din Constanta.…

- Melomanii din Gherla au parte duminca, 20 noiembrie, de un eveniment muzical deosebit. Este vorba despre concertul festiv din biserica romano-catolica (franciscana) de pe strada Bobalna, sustinut de corul studentilor Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca „Visszhang” (Ecou). In timpul slujbei de…

- Frumusețea unei icoane este data de maiestria celui care a lucrat-o... In timp, aceasta stralucire se pierde, icoanele, la fel ca tablourile așezate pe simezele unui muzeu de arta, avand nevoie de restaurare. Artiștii restauratori de icoane se afla de cele mai multe ori la granița dintre spiritualitate…