- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca a sesizat Ministerul Public cu privire la posibile infractiuni impotriva securitatii nationale, dupa ce Sebastian Ghita a afirmat ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, si procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi ofiteri ai…

- Președintele Comisiei speciale pentru legile securitații naționale, Claudiu Manda, senator PSD, a declarat, miercuri, la Parlament, ca va trimite comisia adrese spre structurile care au incidența in domeniul securitații naționale prin care solicita propuneri de modificare a legislației in speța.

- Senatorul aflat in fruntea Comisiei de control privind activitatea Serviciului Roman de Informatii va conduce si nou-infiintatul for de la Parlament. Este vorba despre Comisia speciala responsabila cu modificarea legilor securitatii nationale, care il va avea in frunte tot pe social-democratul Claudiu…

- Comisia speciala care se va ocupa de modificarea legilor securitatii nationale se intruneste marti in prima sedinta, pentru a fi alesi presedintele, vicepresedintii si pentru a fi stabilit regulamentul de functionare. PSD va avea opt membri in comisie, PNL va avea trei membri, in timp ce ALDE, USR,…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat aspru înființarea comisiei speciale pentru legle siguranței naționale, spunând ca PSD vrea sa acapareze toate instituțiile statului.Șeful statului este de parere ca securitatea naționala este prea importanta pentru a fi ”ocupata…

- Amenintarea pe care fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a facut-o ieri spunand ca toti aceia care contesta protocoalele incheiate de Serviciu, punand in pericol Romania, vor sfarsi tragic precum Iuda este cu atat mai odioasa cu cat, in realitate, SRI are de partea sa legea pentru a actiona in…

- Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistența procurorilor, timp de 7 ani.…