- Senatul va trebui sa decida daca va valida o noua cerere pentru inceperea urmaririi penale pe numele lui fostului ministru al Sanatații, Florian Bodog. Acesta ar fi intervenit ca o consiliera sa-și ia salariul, deși nu s-a prezentat la serviciu. In 2019, Senatul a respins o cerere similara. Conform…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a depus plangere penala la DNA legata de suspiciuni de coruptie in cazul granturilor acordate IMM-urilor (Masura 3), informeaza un comunicat al ministerului de resort. „Am luat act de anuntul presedintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu, privind intentia de a depune o…

- PSD 'da dovada de ipocrizie' atunci cand cere demisia lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, a afirmat, luni, deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, care a prezentat la Parlament un ordin semnat de fostul ministru social-democrat Florian Bodog, prin care ar fi prelungit planurile…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Radauți au confirmat ca au inceput urmarirea penala "in rem" in dosarul care vizeaza vanzarea unor imobile la preț de nimic. Mai exact, in acest moment se deruleaza cercetari fața de faptele incriminate, nu și fața de anumite ...