Flori şi tort pentru femeile de la Căminul de Pensionari Baia Sprie In fiecare an, data de 8 Martie, este una speciala pentru femei si domnisoare. Prilej de bucurie si pentru asistatele de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Baia Sprie care au fost rasfatate cu flori mancaruri alese, bauturi, tort si fructe. Evenimentele au fost intampinat cu mult inters, emotie si recunostinta de toti cei care s-au straduit sa le faciliteze batranetele mai usoare. Ca in fiecare an, angajatii institutiei de asistenta sociala din Baia Sprie se ingrijesc ca acest eveniment, si nu numai, sa fie marcat in conditii cat mai speciale. In numele asitatilor, conducerea institutiei… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

