Flori și prețuire din partea jandarmilor teleormăneni Respectand tradiția, jandarmii teleormaneni vor fi prezenți duminica, 8 Martie 2020, incepand cu ora 10.00, in municipiul Alexandria pentru a oferi doamnelor și domnișoarelor cate o floare. Este un gest frumos, care reprezinta prețuirea femeii. Rolul important pe care aceasta il are in viața fiecaruia, in postura de mama, sora, soție, fiica, prietena sau colega Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anii nouazeci, Dorin Boboc pleca in America sa-si urmeze visul, acela de a deveni inginer in constructii de avioane. A facut facultatea la New York si in scurt timp s-a angajat la una dintre cele mai mari companii producatoare de avioane militare si submarine nucleare. Nu era o meserie…

- Ca in fiecare an, cu ocazia zilei de 1 Marti, polițiștii rutieri din Brașov au oferit soferitelor aflate in trafic, flori si martisoare. Doamnele si domnisoarele aflate la volan, care au trecut pe Bulevardul Eroilor, duminica dupa-amiaza, au avut o surpriza placuta. Polițiștii brașoveni le-au oprit…

- Șapte studenți ai Facultații de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul București iși desfașoara stagiul de practica in cadrul unitații de pompieri din Teleorman. Aceștia vor petrece in Alexandria patru saptamani. Cu sprijinul și sub indrumarea tutorilor profesionali,…

- Momente cu adevarat umilitoare pentru Al Pacino. Chiar daca este, fara dar și poate, unul dintre cei mai mari actori ai planetei, asta nu inseamna ca este ocolit de problemele de pe plan amoros. Actorul a fost parasit de iubita cu 40 de ani mai tanara, care nu s-a sfiit deloc in a spune, foarte explicit,…

- In anii ’90, Dorin Boboc pleca in America sa-si urmeze visul, acela de a deveni inginer in constructii de avioane. A facut facultatea la New York si in scurt timp s-a angajat la una dintre cele mai mari companii producatoare de avioane militare si submarine nucleare. Nu era o meserie usoara, insa era…

- Dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ce le-a povestit Gheorghe Dinca anchetatorilor in privinta amantei sale, ies la iveala detalii tulburatoare! Femeia care a avut o relatie cu "monstrul din Caracal" timp de doi ani il descrie pe acesta ca un barbat atent si dragastos.

- Marti, la sediul FR Handbal, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din faza sferturilor de finala a Cupei Romaniei la masculin, potrivit news.ro.Potrivit tragerii la sorti, in sferturi se vor juca, in mansa unica, meciurile CSM Botosani – Poli Timisoara, Dinamo Bucuresti – Potaissa Turda,…