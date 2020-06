Flori și frunze din castan sălbatic pentru sănătate Pentru ca este vremea castanilor, trebuie sa știm ca acești copaci nu au doar valoare estetica, contribuind la frumusețea peisajului urban sau al naturii salbatice. Castanul salbatic ascunde o mulțime de comori pentru sanatate. Florile și frunzele castanului pot fi folosite ca remedii naturale, pentru mai multe afecțiuni. Preparate din flori pentru reumatism Florile castanului salbatic au un conținut bogat de derivați flavonici. Tincturile de flori de castan salbatic au proprietați antireumatice și regeneratoare. Din florile de castan se poate prepara o tinctura care se foloseste sub forma de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

