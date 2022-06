Stiri pe aceeasi tema

- Plantele sunt folosite de unii oameni doar pentru decorul casei, dar pentru unii inseamna mult mai mult decat atat. Cateva persoane cred cu tarie faptul ca ele transmit o energie deosebita și ca unele au puterea de a oferi anumite senzații sau ca aduc unele emoții in prim-plan. Exista una care iți poate…

- Daca ai mai cautat sfaturi despre plante pe internet, probabil ai gasit articole care iți spuneau ca nu trebuie sa folosești apa de la chiuveta pentru udatul florilor, dar nu le-ai acordat importanța. Noi iți dezvaluim cinci alternative geniale pentru plante frumoase și sanatoase. Vei regreta ca nu…

- Primaria Craiova organizeaza in cadrul Zilelor Municipiului Craiova, o expoziție dendro-floricola cu vanzare „ExpoFlora Craiova 2022”. Producatori de flori și articole cu specific floral se vor intalni intr-un targ ce a devenit o tradiție de-a lungul anilor pentru Craiova. Expoziția florala va fi pe…

- V-ați intrebat vreodata de ce un buchet proaspat de flori starnește asemenea sentimente de bucurie? Este vorba de miros? Este culoarea florilor? Conform simbolisticii Feng Shui, atat frumusețea, cat și florile in sine simbolizeaza norocul. In plus, florile poseda energie pozitiva și au puternice calitați…

- Daca vrei sa ai parte de mult noroc in propria locuința, atunci este important sa iți cumperi aceste obiecte. Vei atrage, astfel, prosperitate, belșug și multe bucurii. Despre ce este vorba. Poți incepe de acum sa faci lista. Ce obiecte trebuie agațate deasupra ușii casei tale Bioenergoterapeutul Lidia…

- Lidia Fecioru este o cunoscuta bioenergoterapeut din țara noastra. Aceasta este cea care poate vindeca orice boala datorita calitaților sale bioenergetice. Specialista a dezvaluit ce plante trebuie sa ai in casa pentru a avea bunastare și succes. Iata care sunt florile speciale!