- Și in acest an, Primaria Cugir prin Centrul Cultural și conducerea organizației PSD din localitate vor organiza (separat), petreceri selecte menite sa aduca bucurie femeilor de la poalele Draganei cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul organizat de PSD Cugir va debuta duminica 8 martie…

- Iulius Mall Cluj a pregatit un cadou special pentru a marca Ziua Internaționala a Femeii. Astfel, pe 8 Martie, de la ora 18:00, în Atriumul Principal va avea loc concertul „Sing the Woman” al corului Filarmonicii de Stat Transilvania, care va da voce iubirii pentru femei. Pe…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Internaționala a Femeii va fi celebrata, la Sebeș, printr-o gala dedicata doamnelor, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, miercuri, 11 martie 2020, incepand cu ora 18:00. Ediția din acest an a Galei Doamnelor de Succes este dedicata unor doamne de…

- Duminica, 8 Martie 2020, ora 19:00, Stagiunea Regala de la Ateneul Roman gazduiește un concert cu totul special avandu-l ca solist invitat pe unul dintre cei mai mari violoniști și virtuoși ai prezentului, Liviu Prunaru. Concert-maestru al prestigioasei orchestre Royal Concertgebow, Liviu Prunaru desfașoara…

- Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor participa astazi, 18 februarie 2020, la o competiție de cros in Șanțurile Cetații Alba Carolina cu ocazia Zilei Internaționale a Sportului Militar. Activitatea sportiva, organizata de catre catedra de educatie fizica a colegiului…

- In acest an, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Alba, peste 1.200 de elevi coordonați de peste 50 de profesori din școlile din intreg județul au participat joi, 5 februarie, la evenimente dedicate Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, alaturandu-se campaniei promovate de „Citim Impreuna…

- In contextul Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli, 30 ianuarie 2020, IPJ Alba a desfașurat activitați din informare a elevilor din Teiuș și i-au indemnat sa evite situațiile de conflict. Azi, 30 ianuarie 2020, de Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școli, politistii Compartimentului de Analiza…

