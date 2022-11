Stiri pe aceeasi tema

- Noi sume de la bugetul local vor fi disponibilizate pentru hachițele șefilor Poliției Locale. La mai bine de 6 de ani la achiziția cailor cu care polițiștii locali se plimba prin oraș, Liviu Zanfirescu și ceilalți din conducere și-au dat seama ca aceștia nu sunt asigurați. Din aceasta cauza, Poliția…

- Asigurarea medicala privata iți ofera acces la servicii de medicale private mult mai rapid și ușor. Viața este imprevizibila și uneori poate vei fi in situația de a avea nevoie de anumite servicii sau tratamente cat mai rapid. Deși poate ești asigurat la stat și beneficiezi de servicii medicale publice,…

- Metropolitan Life și Benefit, platforma cu cele mai multe beneficii extrasalariale pentru angajații din Romania, ofera utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa din platforma pachete de asigurare de sanatate adaptate nevoilor acestora. Noul parteneriat iși propune sa ofere utilizatorilor Benefit…

- Romanii au utilizat anul trecut asigurarile voluntare de sanatate de peste 620.000 de ori, dublu in comparație cu 2020, potrivit unei analize UNSAR. In același timp, valoarea totala a serviciilor medicale platite anul trecut de catre companiile de asigurari (indemnizații) in baza acestor polițe a fost…

- Un barbat a fost condamnat la opt ani si sase luni de inchisoare, dupa ce Tribunalul Neamt a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de acesta cu procurorii DIICOT intr-un dosar in care este acuzat ca a luat parte la acordarea de concedii medicale fictive, aducand un prejudiciu de peste…

- F.T. Marti seara, in jurul orei 19:00, in timp ce realizau activitați de verificare a legalitații desfașurarii transportului rutier public de marfa și persoane pe Drumul Național 1, in Azuga, polițiștii din statiune au oprit pentru control un autobuz care circula pe direcția de deplasare Brașov catre…

- 4 din 10 companii din țara și-au marit bugetele pentru extra beneficii, iar anul acesta le ofera mai multe facilitați angajaților, fața de 2021. Angajatorii susțin ca ar oferi al 13-lea salariu și inca o zi libera pe saptamana, daca bugetul le-ar permite.