- Eugen Moisei este unul dintre concurenții care nu surprinde doar prin talentul sau la gatit, ci și cu povestea sa de viața de-a dreptul impresionanta. Concurentul le-a dezvaluit juraților greutațile prin care a trecut cu mama sa care a decedat, dar și cum a trecut peste acest moment.

- Alina Elena Boldovici este una dintre cele mai emoționate concurente din emisiunea Chefi la cuțite. Femeia a izbucnit in plans, dupa ce și-a scapat de sub control emoțiile. Mai mult, concurenta a primit ajutor din partea juraților.

- Sammy Agopian este concurentul care a povestit cu lacrimi in ochi despre viața dificila pe care a dus-o in Libanul lovit de razboi. Acesta a vorbit fara ezitare despre copilaria grea, dar și despre cum și-a cunoscut soția in ediția 12 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 27 septembrie 2022.

- Poveștile tragice ale concurenților din ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite continua cu Roberta Boccia, italianca cu un trecut tumultos. Daca in cazul celorlalți concurenți de vina au fost parinții, Roberta a suferit din cauza soțului ei, care a amenințat-o cu moartea. Aceasta și-a dezvaluit…

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.

- Madalina Cafadaru participa la „Chefi la cuțite”, sezonul 10 și i-a impresionat pe cei trei chefi cu povestea ei. Concurenta a povestit prin ce coșmar a trecut, dupa ce a fost sa iși ia fetița de la școala și nu a mai gasit-o acolo. Confesiunile concurenților pe care viața i-a pus in situații extreme…

- Nicole Szenași, adolescenta de 15 ani care i-a emoționat peste masura pe jurați cu povestea ei de viața in ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 6 septembrie 2022. Iata ce dezvaluiri neașteptate a facut concurenta despre momentele dificile prin care a trecut.

- Claudia Radu este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite - sezonul opt, iar aceasta a reușit sa ajunga la inimile publicului pe tot parcursul competiției. Claudia Radu a avut ambiție sa-și schimbe viața radical, motiv pentru care fosta concurenta de la Chefi la Cuțite a slabit 43 kilograme.