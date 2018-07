Florentina Mirica, procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, sustine ca, in urma deciziei Curtii Constitutionale prin care interceptarile realizate de serviciile de informatii nu mai pot fi folosite in dosarele penale, a scazut cu circa 90% capacitatea de a se pune in aplicare mandatele de supraveghere tehnica emise de judecatori.



Informatia apare in proiectul managerial cu care Florentina Mirica a participat la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.



"Una dintre…