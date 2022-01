Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se declara ingrijorați de creșterea prețurilor și sunt sceptici in privința vaccinarii masive anti-COVID-19 la nivel mondial, potrivit unui studiu IPSOS care a acoperit 33 de țari. Romania se numara printre cele mai ingrijorate țari cu privire la creșterea prețurilor, potrivit datelor prezentate,…

- Jucatoare ceha Petra Kvitova, locul 17 WTA, a fost invinsa, luni, in turul I al turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide, conform news.ro Kvitova a fost invinsa, cu scorul de 6-7 (4), 7-5, 6-2, de australianca Priscilla Hon, locul 263 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un meci care…

- Norvegianca Ingvild Flugstad Oestberg, dubla campioana olimpica la schi fond, va rata JO de iarna de la Beijing (4-20 februarie) din cauza problemelor de sanatate, a anuntat duminica Federatia de schi din Norvegia (NSF), citata de AFP. Sportiva, in varsta de 31 ani, a fost medaliata cu aur…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115 prin care sunt exceptați de la carantina șoferii de TIR, dar și șoferii de microbuze și autobuze. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115. Principalele prevederi: 1. Modificarea HCNSU…

- Sportiva romana Georgeta Popescu a castigat medalia de bronz in proba de monobob, sambata, la Sigulda, in World Series, cu timpul de 1 min 50 sec 69/100, conform agerpres. Campioana olimpica de tineret a fost devansata in clasamentul final de Yooran Kim (Coreea de Sud), 1 min 49 sec 51/100, si de…

- Saptamana aceasta s-a desașurat ultima competiție a sezonului, Turneul Campioanelor de la Guadalajara (Mexic), iar acum stim, cu exactitate, care este situatia in clasamentul WTA. In pofida faptului ca Simona Halep incheie sezonul in afara Top 10 WTA pentru prima oara dupa anul 2013, situația din clasamentul…

- Cristina Neagu a declarat, vineri, ca va fi ciudat sa nu fie prezenta alaturi de echipa nationala a României la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie), deoarece nu a lipsit de la niciun turneu final din ultimii 10 ani. Sportiva noastra (în vârsta de 33 de ani) a vorbit inclusiv…

- Trei sportivi legitimați la EuroPower Gym Suceava au facut parte din lotul național al Romaniei care a reprezentat țara, la sfarșitul saptamanii trecute, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania, iar doi dintre ei au reușit sa se intoarca și cu medalii.Cea mai mare performanța a ...