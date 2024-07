Florentina Iușco a fost suspendata. Atleta romanca Florentina Iușco nu va putea concura la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv ( TAS ) a confirmat joi, parțial, un apel al Agenției Mondiale Antidoping (AMA/WADA) in urma unui test pozitiv al sportivei la o substanța interzisa, transmite Agerpres. Florentina Iușco, atleta care urma sa evolueze la Paris la saritura in lungime și triplusalt, a fost testata pozitiv la furosemid, un diuretic aflat pe lista interzisa a AMA/WADA, intr-un control antidoping in afara competiției in luna aprilie a anului trecut. Agenția…