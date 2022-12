Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit detalii despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Steliano Filip. Este mai indragostit ca niciodata și iși dorește un copil cu partenera…

- Sidonia Nedelcu traiește o viața de lux alaturi de noul iubit. Fosta soție a lui Dan Tatoiu a trecut de la elicopterele lui, la mașini. Insa, nu orice mașini, pentru ca paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele ei și au surprins-o pe Sidonia in timp ce a coborat dintr-un bolid al carui preț trece de 200.000…

- Mihaela și-a refacut viața dupa divorțul de Cristi Borcea cu Sorin, barbatul care ii este alaturi necondiționat. Partenerul Mihaelei și-a sarbatorit ziua de naștere, motiv pentru care aceasta i-a transmis un mesaj emoționat. De ceva timp, Mihaela Borcea și-a gasit liniștea alaturi de Sorin. Fosta soție…

- Roxana Vașniuc trece prin momente grele. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit un inerviu de-a dreptul emoționant. Cu ochii in lacrimi, blondina a povestit cat de greu ii este in aceasta perioada. Este foarte afectata de problemele de sanatate cu care se confrunta femeia care i-a dat…

- Pe 20 octombrie 2021, Ion Dichiseanu a murit la 87 de ani, in brațele fiicei lui. El avea grave probleme de sanatate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din București. Un an de zile a trecut de cand artistul s-a stins, insa Simona Florescu, fosta lui soție nu l-a uitat.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Banel Nicolița a marturisit ca regreta ca a divorțat de fosta soție și ca și-a pierdut familia. Ce a recunoscut fostul internațional roman, dupa doi ani de la separare. Fostul fotbalist a vorbit deschis despre acest subiect.

- La doar un an de la divorțul de Liviu Guța, fosta lui soție, Roxana, și-a refacut viața. Aceasta nu doar ca și-a gasit pe altcineva, ci a imbracat chiar și rochia de mireasa și s-a recasatorit. Cine este și cum arata noul barbat care ii face Roxanei viața mai frumoasa.