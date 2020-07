Stiri pe aceeasi tema

Dennis Man (21 de ani), extrema FCSB, este foarte aproape de un transfer in Anglia, iar Gigi Becali a anunțat ca acesta va fi urmarit de reprezentații mai multor cluburi la meciul cu Dinamo.

Jucatorii lui Dinamo nu vor intra in cantonament inainte derby-ului cu FCSB din semifinalele Cupei Romaniei.

FCSB a invins cu scorul de 3-0 (1-0) formatia Dinamo, joi seara, pe stadionul Dinamo din Capitala, in prima mansa a semifinalei Cupei Romaniei.Golurile au marcate de Adrian Popa (32), aflat la prima reușita in Derby de Romania, de Darius Olaru (74) si de Cristian Dumitru (83).La finalul meciului, Adrian…

Dinamo și FCSB se intalnesc joi seara, in prima manșa din semifinalele Cupei Romaniei. Istvan Kovacs (35 de ani), unul dintre cei mai valoroși arbitri romani, va fi la „centru" in disputa din „Ștefan cel Mare".

Marius Niculae (39 de ani), fost fotbalist emblematic la Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu FCSB de joi, din semifinalele Cupei Romaniei. „Jucatorii lui Dinamo sunt slab pregatiți", crede „Sageata".

Dinamo joaca din nou acasa, in Ștefan cel Mare, un Derby de Romania cu FCSB, de aceasta data fara spectatori.

DINAMO - FCSB. Adrian Mihalcea, tehnicianul „cainilor", a explicat care este atmosfera la echipa in preajma Derby-ului de Romania, recunoscand ca au fost spirite incinse dupa eșecul cu Sepsi (1-3).

Fundașul croat Ante Puljic a facut avancronica primului Derby de Romania din semifinalele Cupei Romaniei. Totodata, a dezvaluit ca vrea sa continue la Dinamo și este de parere ca Negoița ar trebui sa vanda clubul mai repede.