- Fostul mare fotbalist Cornel Dinu susține ca indepartarea celor 3 antrenori secunzi este legata de faptul ca aceștia nu erau ”docili”. Dinu susține ca aducerea lui Florentin Petre are la baza tocmai aceasta rațiune, informeaza Sportpesurse.ro.

- Promovarea istorica in eșalonul secund pentru Unirea Ungheni, dupa finala cu Gloria Bistrița (2-2 in tur, 2-1 in retur), a fost intens savurata pe plan local. Lucrurile s-au schimbat rapid, la banca tehnica, dupa ce Florentin Petre, artizanul promovarii, a acceptat varianta de a reveni la Dinamo, ca…

- Dupa ce Dinamo București a scapat de retrogradare in urma barajului importiva celor de la Csikszereda (2-0 și 0-0), fanii trupei din Capitala erau siguri ca va urma o revoluție la echipa. Din pacate pentru suporterii dinamoviști, echipa inca nu a semnat cu niciun jucator nou , ci doar a anunțat ca le-a…

- Florentin Petre, 48 de ani, va fi noul secund de la Dinamo staff-ul tehnic al roș-albilor cunoscand o transformare majora in aceasta pauza estivala. Dinamo s-a reunit luni sub comanda lui Zeljko Kopic, iar suporterii așteapta cu nerabdare primul transfer din mercato estival. Discuții au fost, refuzuri…

- Zeljko Kopic, 46 de ani, și-a scurtat vacanța la maximum, s-a intors in Romania pentru a incepe deja pregatirea noului sezon, la doar 8 zile dupa barajul cu Csikszereda. Dinamo se reunește luni, 10 iunie, pentru a incepe pregatirile noului sezon. Conducerea clubului, dar și Zeljko Kopic, au vorbit in…

- Dinamo a ratat victoria cu U Cluj in prelungiri. S-a terminat 3-3, iar echipa alb-roșie are șanse foarte mici sa se salveze de la retrogradare. Echipa lui Zeljko Kopic a ratat pe final victoria cu U Cluj, dupa ce facuse 3-2 in minutul 87. „Cainii” au primit din nou gol in minutele de prelungire, iar…

- Vasile Miriuța (55 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe Zeljko Kopic (46 de ani) pentru felul in care au abordat „cainii” ultima faza a meciului din deplasare cu Oțelul Galați, atunci cand Razvan Tanasa (20 de ani) a inscris golul victoriei. Dinamo nu se regasește in play-out, acolo…

- Dinamo - Petrolul, diseara, de la ora 20:30, este un duel aprig pentru supraviețuire in Liga 1, pe langa aspectul financiar al confruntarii Dinamo - Petrolul, diseara, de la ora 20:30, incheie etapa a doua din play-out. Echipa lui Zeljko Kopic este din nou pe o poziție direct retrogradabila, dupa victoria…