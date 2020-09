Stiri pe aceeasi tema

Soțul Gabrielei Firea a declarat intr-o intervenție la RTV ca bucureștenii nu au știut ca apa calda vine de la Guvern care a oprit-o prin diverse metode, dezlanțuindu-se cu invective asupra lui Nicușor Dan, pe care l-a facut „o nenorocire de om"„Bucureștenii nu au știut ca apa calda vine de la Guvern,…

Primarul Capitalei, Gabriela Firea și soțul ei, primarul orașului Voluntari, Florin Pandele, au acceptat provocarea lansata de prieteni și au postat un dans pe melodia "Jerusalema". Firea da leapșa mai departe și provoaca oamenii sa ii posteze filmulețe in care danseaza.

"Unde sunt banii romanilor? Guvernul pretinde ca nu are bani nici pentru maștile de protecție necesare la redeschiderea școlilor și nici pentru a deconta sumele cheltuite de autoritațile locale in lupta cu coronavirusul. Are bani in schimb pentru achzițiile supraevaluate facute in timpul crizei sau…

"Sunt unii candidati care pretins sa fie alesi primari, dar ei au fugit, s-au ascuns. Din macar nu s-au dus intr-un camin de batrani. Au fost ascunsi trei-patru luni si acum vin sa ceara voturi. Sunt convinsi ca bucurestenii vor sti sa aleaga un om care a fost intotdeauna aproape oameni si provine…

Publicistul Ion Cristoiu afirma ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au pregatit terenul pentru a arata ca Guvernul e eroul care a invins pandemia de coronavirus din calcule pur electorale, avantajand PNL prin crearea unei atmosfere propice organizarii alegerilor locale.

Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.

Primarul general, Gabriela Firea, precizeaza ca mare parte din mastile de protectie ar fi trebuit sa ajunga in depozitele Guvernului incepand de marti si mentioneaza ca declaratiile premierului Ludovic Orban privind blocarea licitatiei de catre o firma "abonata la contracte cu Primaria Capitalei"…

Primarul general al Capitalei ii raspunde premierului Ludovic Orban in subiectul maștilor. Gabriela Firea s-a aratat deranjata de faptul ca Ludovic Orban a spus ca o firma apropiata de Primaria Capitalei blocheaza cumpararea maștilor. In acest sens Firea a publicat acordul cadru incheiat de autoritați.