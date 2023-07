Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Voluntari, Florentin Pandele, a vorbit, in exclusivitate la Realitatea Plus, despre atrocitațile din caminele de batrani. Edilul a negat orice legatura a sa și a soției sale, Gabriela Firea, in acest scandal. Mai mult, primarul din Voluntari a prezentat acte doveditoare care arata ca acesta…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu susține ca scandalul „azilelor groazei” este un atac „clar” spre ministrul Familiei, Gabriela Firea. El adauga ca nu crede ca ministrul Muncii, Marius Budai ar trebui sa aiba o problema in acest moment, potrivit News.ro.

- „Este semnatura cu bara intre „N” și „D”. Deci, nu este semnatura mea. Este semnat cu bara in dreptul primarului. Am aflat acum 2 ore. Un post TV a prezentat ca eu știam despre tot ce se intampla la aceste stabilimente.Am sunat la directoarea de la DGASPC și Poliția Locala, sa-mi prezinte inscrisuri.…

- IPS Teodosie baga capul in scandalul azilelor groazei: Monștrii sunt aceia care și-au batut joc de batrani, nu Budai, Pandele si FireaArhiepiscopul Tomisului, Teodosie, considera ca Marius Budai, ministru al Muncii și Florentin Pandele, primarul din Voluntari, nu trebuie sa iși dea demisia. CITESTE…

- In urma verificarilor, politistii au identificat o femeie de 50 de ani, din municipiul Slobozia, care detinea in apartamentul sau noua pisici cu varste diferite si un caine."De asemenea, s-a constatat ca animalele in cauza s-ar fi aflat in pericol, acestea nefiind ingrijite corespunzator. Astfel, politistii…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a aprobat cererea de suspendare din functie a directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 3, dupa neregulile depistate la camine de batrani din Voluntari, pana la finalizarea anchetei si lamurirea situatiei.

- "Pana la finalizarea anchetei și lamurirea situației, am aprobat cererea de suspendare din funcție a directorului Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 3. Susținem cu toata deschiderea și transparența demersurile organelor de ancheta pe tot ceea ce privește activitatea…

- Intr-o intervenție in exclusivitate la Realitatea Plus, in emisiunea Alexandrei Pacuraru "Romania Suverana", Gabriela Firea a atras atenția asupra unei serii de neadvertențe legate de acuzațiile de ce i se aduc." Eu mi-am spus azi intrebarea care este legatura mea și a familie mele cu aceste grozavii?…