- Criza de apa din Europa ia amploare din cauza secetei, a conductelor defectuoase, dar mai ales a politicilor deficitare. Situația din prezent cauzeaza probleme fermierilor, gospodariilor si industriilor. Seceta si incendiile inregistrate in sudul Europei in aceasta vara sunt cele mai clare semne ca…

- Prețurile pe Aeroportul Henri Coanda au bubuit in aceasta vara, iar calatorii s-au aratat extrem de nemulțumiți. Chiar și o sticla de Coca-Cola a ajuns sa fie un produs de lux. Calatorii sunt șocați de fiecare data cand ajung la aeroport de prețurile uriașe ale produselor de la automatele amplasate…

- Creșterea temperaturilor vara in sudul Europei ar putea determina o schimbare durabila a obiceiurilor turistice, mai mulți calatori alegand destinații mai racoroase. De altfel, iși pot lua vacanțele in alta perioada pentru a evita caniculca. Pe masura ce temperaturile de vara cresc in sudul Europei,…

- Caldura extrema continua sa afecteze sudul Europei, iar in Italia au fost emise alerte rosii pentru 16 orase, care indica riscuri chiar si pentru oamenii sanatosi. Alertele se aplica pentru zilele urmatoare zonelor turistice, intre care Roma, Florenta si Bolonia, relateaza BBC.

- Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat populatia sa nu ignore pandemia de coronavirus, a transmis agentia DPA, preluata de Agerpres. Desi COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate publica de importanta internationala de la inceputul lunii mai, continua sa aiba…