Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici probleme majore de fluenta a traficului pe aceste artere. Pana in data de 30 august 2018,…

- O statuie uriasa reprezentand un copil in combinezon galben de protectie contra radioactivitatii, instalata in orasul japonez Fukushima, a provocat critici intr-o regiune care lupta sa-si refaca reputatia dupa accidentul nuclear din martie 2011, relateaza News.ro.

- Cateva mii de oameni s-au adunat in centrul nou al Municipiului Baia Mare, in semn de solidaritate cu protestatarii din Bucuresti. Acestia au pornit pe strazile din Baia Mare. Mai multe imagini cu manifestantii circula pe retelele de socializare. Printre cei iesiti in strada se numara politicieni ai…

- Femeia despre care s-a crezut ca a fost rapita din centrul Aradului a fost luata, de fapt, de familie, pentru ca i s-ar fi facut rau pe strada, aceasta nefiind victima unei infracțiuni, au stabilit, miercuri, dupa audierea mai multor persoane, polițiștii aradeni, scrie Mediafax.Purtatorul…

- Cațiva locatari din zona centrala a orașului Rovinari s-au declarat de-a dreptul furioși! Intr-o postare pe un site de socializare aceștia spun ca de ani de zile sunt treziți in toiul nopții de alarma unei banci din zona. Aceștia susțin ca au facut nenumarate plangeri catre angajații care lucreaza…

- Utilizatorii Facebook din Romania vor vedea, incepand de astazi, mai puține titluri de tip clickbait. Conform Facebook, schimbarile sunt aplicate ca urmare a feedback-ului primit din partea utilizatorilor, care au transmis ca nu apreciaza conținutul eronat, cu un caracter senzațional sau care poate…

- Strazile din doua cartiere din Slobozia au fost acoperite de ape, in urma unei ploi torentiale de 45 de minute. Subsolurile mai multor institutii, intre care cel al UPU, au fost inundate. Centrul orasului Cernavoda a fost si el inundat dupa ce a plouat torential cateva zeci de minute

- In orașul Campeni, ploaia cazuta astazi, in jurul orei 14.00, in cantitați mari a inundat centrul orașului, transformandu-l pentru cateva zeci de minute intr-o veritabila „Mica Veneție”. Au fost inundate strazile Horea și Moților, ingreunand circulația autovehiculelor, insa din fericire nu au fost semnalate…