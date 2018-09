Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 98.000 de locuinte din Carolina de Nord, Virginia si Carolina de Sud au ramas joi fara curent electric, din cauza uraganului Florence care se apropie de continent, incadrat de catre meteorologi la categoria doi, relateaza BBC si Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta și statele Carolina de Nord și Virginia, unde autoritațile au declarat stare de urgența, relateaza BBC, citat de Mediafax.

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

- Depresiunea tropicala Gordon s-a indreptat spre nord in cursul zilei de joi, amenintand cu ploi abundente statele federale americane din centrul acestei tari, in timp ce uraganul Florence se indreapta spre Insulele Bermude cu vanturi ce ating viteze de 185 de kilometri pe ora, au anuntat meteorologii…

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters, informeaza…

