- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari, relateaza marti AFP preluata de Agerpres. Florence, deja retrogradata la depresiune…

- Salvatori si forte de ordine ramaneau mobilizati luni ”timp de mai multe zile” in sud-estul Statelor Unite, pentru a veni in ajutorul populatiilor amenintate de ape dupa trecerea uraganului Florence, care s-a soldat, de vineri, cu 15 morti, relateaza AFP. Seful Agentiei federale a serviciilor de urgenta…

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…

- Furtuna a fost incadrata de catre specialisti in categoria trei, fiind asteptate vanturi de peste 205 kilometri pe ora. Autoritatile au ordonat evacuarea locuitorilor din statele Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia. Patru autostrazi din Carolina de Sud au fost directionate pe un singur sens…

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta si statele Carolina de Nord si Virginia, unde autoritatile au declarat stare de urgenta, relateaza BBC.

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

- Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane sunt in continuare date disparute, in urma musonului deosebit de violent, care a afectat aceasta regiune tropicala foarte apreciata de turisti in sezonul uscat. Situatia s-a ameliorat net saptamana trecuta cu o…