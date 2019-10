Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat vineri, 18 octombrie, plata sumei de 14,35 milioane de euro, sub forma de sprijin bugetar Republicii Moldova, pentru a contribui la realizarea reformelor care sunt continuate de noul Guvern de la Chisinau. Aceasta asistenta va sprijini reforma politiei, combaterea coruptiei…

- In condițiile in care scrisoarea de la Comisia Europeana este inca secreta Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Autoritații de Supraveghere Financiare (ASF) sa nu modifice Legea nr.132/2017 privind asigurarea…

- Grupul Inter Ikea, compania care detine franciza IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, ar putea fi obligat de catre Comisia Europeana, pana la finalul acestui an, sa plateasca taxe in valoare de...

- Kristalina Georgieva, confirmata in functia de director general al FMI. Este primul șef al instituției care provine dintr-o țara fosta comunista din estul Europei Economista bulgara Kristalina Georgieva a fost confirmata miercuri in functia de director general al Fondului Monetar International. Ea o…

- Theodor Paleologu, candidatul Partidului Miscarea Populara la functia de presedinte al Romaniei, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis au "agende personale" legate de alegeri, iar la varful statului s-a intrat intr-o stare de "disolutie…

- Fostul președinte, Traian Basescu a declarat, vineri seara, ca legalizarea prostituției in Romania ar fi o varianta pentru a diminua traficul de persoane, dar spune ca ar fi benefic și pentru femeile implicate in aceasta industrie. „Va fi un proces indelungat de ani de zile, zeci de ani poate pana cand…

- Premierul Romaniei și al PSD, Viorica Dancila, a anunțat, ieri, la Falticeni, ca actualul Guvern a rezolvat problema datoriilor pe care le au primariile sucevene in cadrul proiectului „Suceava – Utilitați și mediu la standarde europene". Viorica Dancila a participat, la Falticeni, ...

- Pacienții cu afecțiuni grave vor putea fi tratați in clinici private din Romania, in loc sa fie trimiși in strainatate, cheltuielile fiind acoperite de stat. Un proiect de ordonanța de Guvern in acest sens a fost aprobat de Executiv, joi. Potrivit actului normativ, in cazul in care in spitalele de stat…