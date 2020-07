Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, printr-o hotarare, trecerea din administrarea Consiliului Local al Primariei Sector 5 in cea a Ministerului Apararii Nationale (MApN) a unei suprafete de 87 de hectare de teren amplasat in zona Ghencea, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, informeaza Agerpres.Citește…

- Guvernul a decis, printr-o hotarare, trecerea din administrarea Consiliului Local al Primariei Sector 5 in cea a Ministerului Apararii Nationale (MApN) a unei suprafete de 87 de hectare de teren amplasat in zona Ghencea, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "In aceasta…

- Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) solicita Primariei Sectorului 4 distribuirea urgenta a burselor scolare, aratand ca familiile dezavanatajate depind si de bursele sociale. Reprezentantii elevilor spun ca Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, in februarie, acordarea a 15.485 de…

- Ludovic Orban a decis numirea lui Gheorghe Cojanu in functia de prefect al municipiului Bucuresti, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Au fost adoptate mai multe hotarari de guvern pentru eliberari si numiri de prefecti sau subprefecti. Dintre acestea mentionez hotararea de guvern…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, marti seara, ca este un gest grav, adoptarea in Senat noii forme privind legea starii de alerta si ca legea inaintata de Guvern a fost ”amputata” de majoritatea controlata de PSD. Despre votul liberalilor a spus ca spera ca acesta a fost dat…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, va sustine un briefing de presa, la finalul sedintei de Guvern, la ora 13,10, la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. AGERPRES

- Guvernul Orban a adoptat, joi, forma finala a Ordonantei de urgenta care reglementeaza modul de organizare si desfasurare a campaniei de informare publica a Guvernului, pe tema epidemiei de coronavirus. Campania publica se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa incetarea starii de urgenta, a declarat…