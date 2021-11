Stiri pe aceeasi tema

- O alta stea a muzicii populare s-a stins din viața in urma cu scurt timp! Dupa moartea fulgeratoare a lui Petrica Mațu Stoian, un alt artist renumit a trecut la cele Sfinte. Este vorba de nimeni altul decat Benone Sinulescu, care a decedat la spital in urma unei pneumonii. Vestea cutremuratoare a picat…

- Narcisa Suciu, una dintre cele mai mari artiste de la noi, s-a intors acasa, in Romania, insa cu sufletul incarcat de durere. Vedeta iși aduce aminte de fiecare data de mama sa, care s-a stins din viața pe cand ea era o adolescenta de 17 ani. Odata cu trecerea timpului, a realizat greșelile pe care…

- Celebra inotatoare olimpica Camelia Potec este devastata de durere, asta dupa ce tatal sau a incetat din viața in urma cu aproximativ patru luni. Invitata in cadrul unei emisiuni TV, campioana olimpica s-a confesat in fața tuturor și a vorbit despre momentul in care a aflat ca tatal sau a decedat. Deși…

- Andreea Marin a facut dezvaluiri in lacrimi despre pierderea mamei sale. Vedeta a dat un interviu pentru Antena Stars, unde a facut mai multe marturisiri despre parcursul vieții sale și despre relația pe care o are in prezent cu fiica sa.

- Cristi de la Insula Iubirii, fosta ispita care a facut ravagii in randul concurentelor, se declara un barbat fericit, asta pentru ca are o relație de mai bine de cinci luni cu noua iubita, despre care a facut declarații inedite in platoul emisiunii de la Antena Stars. Astfel, vedeta a oferit detalii…

- Tzanca Uraganu e devestat de durere dupa ce a aflat ca Petrica Cercel a murit. Manelistul e in stare de șoc și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca abia daca poate sa vorbeasca.