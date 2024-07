Stiri pe aceeasi tema

- Delegații USR se reunesc, sambata, la București, pentru Congersul partidului unde iși vor alege noua conducere a Biroului Național, dupa ce Elena Lasconi a fost aleasa in aceasta saptamana președintele USR. Miza Congresului este una uriașa, Biroul Naționa

- Prețurile apartamentelor continua sa creasca in București și in marile orașe, iar aceasta tendința nu pare sa fie o problema deoarece proprietarii reușesc sa vanda locuințele lor indiferent de prețurile solicitate. Prețuri mari pentru apartamente cu suprafața redusa Chiar daca nu ajung la nivelul din…

- Intenția de a cumpara o locuința Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize recente Colliers bazata pe datele Eurostat pentru piața imobiliara din Romania. Aceasta arata o revenire semnificativa a interesului public…

- Dupa concedierile masive de la Amber Studio, din București, din noiembrie anul trecut, cele de la NNT Data, au urmat concedierile de la Gameloft, companie franceza de jocuri pe calculator, care a inchis biroul sau din Cluj, dand afara 136 de angajați. Recentele concedieri de la Gameloft nu sunt singurele…

- Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru comercial situat in Sectorul 5. In aceste momente, mai multe autospeciale de pompieri sunt la fața locului pentru a stinge focul. Traficul din zona a fost restricționat pana la lichidarea completa a incendiului. Cladirea gazduiește un magazin, o sala…

- Consiliul Concurenței vrea sa afle cum sunt induși in eroare consumatorii, cand cumpara o locuința, sa vada cum au evoluat prețurile pe piața imobiliara, și cum sunt stabilite acestea de dezvoltatori. Autoritatea de concurența a anunțat demararea unui studiu pe piața imobiliara rezidențiala și nerezidențiala…

- Carrefour a luat decizia de a inchide mai multe surpermarketuri, in urma tranzacției prin care a cumparat magazinele Cora. Astfel, pe langa reorganizarea și transformarea acestora in magazinele Supernova, compania franceza a hotarat sa puna lacatul pe ușa unor magazine de proximitate deținute de Cora…

- Intr-o emisiune televizata marți seara, Cristian Popescu Piedone a afirmat ca susținerea din partea PSD și PNL in cursa pentru Primaria Capitalei ar reprezenta un prim pas crucial spre victoria sa in alegerile locale și, ulterior, prezidențiale! „Eu nu ma dezic de PPU-SL. In doua zile imi voi depune…