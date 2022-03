Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, miercuri, sase perchezitii domiciliare la comerciantii de flori din municipiul Galati, intr-o cauza de evaziune fiscala in forma continuata, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele…

- Doi barbati au fost retinuti pentru contrabanda, sambata, dupa ce politistii din Giurgiu au descoperit in autoturismul in care acestia se aflau, dar si la domiciliile lor, bijuterii din aur, bani si alte bunuri in valoare totala de peste 427.000 lei – informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges efectueaza, miercuri, 13 perchezitii domiciliare intr-un dosar privind ilegalitati in domeniul constructiilor, sase persoane urmand sa fie duse la audieri, potrivit Agerpres.…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat, la data de 1 februarie, o percheziție la o locație situata in municipiul Cluj-Napoca, activitațile fiind derulate in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au perchezitionat 36 de autovehicule aflate in parcarea complexului comercial "Dragonul Rosu", in cadrul anchetei declansate in urma cu cateva zile, cand au fost ridicati peste 1.000 de saci cu produse contrafacute - imbracaminte,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au descins miercuri dimineața la trei adrese din județul Calarași, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi importat și comercializat in mod ilegal tutun.„In fapt, in perioada…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Alba au efectuat marti 23 de perchezitii domiciliare, in judetele Alba si Cluj, la persoane banuite de fals, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale. La…

- „In zilele de 21 și 22 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alexandria, au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 6…