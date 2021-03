Cei care vand flori in Piața 700 sunt nemulțumiți de faptul ca trebuie sa reziste in condiții ca de front dupa incendiul care a distrus sectorul acestora, in urma cu o luna. Va reamintim ca un incendiu izbucnit de la instalația electrica a distrus o parte dintre standuri și acoperișul, parte din copertina fiind topita […] Articolul Florarii din Piața 700 se plang ca trebuie sa stea in ploaie la o luna dupa incendiu. Ce spune directorul interimar de la Piețe SA a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .