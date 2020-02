Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local, Cristian Niculescu Tagarlas ii cere noului prefect de Maramures sa intervina in cazul Casei de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare spunand ca este obligat sa faca acest lucru. Dupa ce ZiarMM.ro a facut o serie de articole prin care a adus in atentia opiniei publice faptul ca imobilul…

- Pompierii Detasamentului Baia Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in interiorul Casei de Cultura a Sindicatelor. Solicitarea pentru sprijinul acestora s-a facut la 112, in jurul orei 17.40. Revenim cu detalii. ACTUALIZARE ora 18.05 Oana Gonczi-Alexa, purtator de cuvant…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit luni seara, in jurul orei 18:00, la o anexa gospodareasca din localitatea Jucu de Sus, comuna Jucu. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul ISU Cluj cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Localnicii…

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au facut in aceasta luna mai multe controale care au vizat conditiile de transport pe caile ferate, precum si serviciile de alimentatie oferite consumatorilor in zona garilor.Inspectorii au descoperit mizerie si mucegai in interiorul…

- Lucruri interesante se intampla in PSD și in general pe partea stanga a eșichierului politic. In ajun de Congres și de foarte posibile alegeri parlamentare anticipate par a da idei unei grupari care face mișcari tot mai indraznețe. Deși oficial Vasile Dancu face pe consilierul strategic, neoficial…

- RESITA – Primaria Resita vrea sa stie cu exactitate toate problemele existente in oras, indiferent de natura lor. In acest sens, va fi creata o aplicatie de implicare civica prin care, direct de pe telefonul mobil, resitenii vor putea sesiza neregulile! Un proiect informatic pilot va pune Resita pe…

- ANPC: Toate produsele din China pentru care exista posibilitatea transmiterii coronavirusului vor fi verificate Toate loturile de produse care provin din China, pentru care exista posibilitatea transmiterii coronavirusului, vor fi verificate, a declarat directorul general al Autoritatii Nationale pentru…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a retras de la comercializare carne de pasare provenita din fermele de pasari din Ungaria aflate in zona de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!