Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii PSD au fost mai vizibili anul trecut in spațiul meadiatic, in comparație cu colegii de guvernare de la PNL și UDMR, potrivit unei analize recente. mediaTRUST a realizat cea mai ampla analiza a mediatizarii partidelor politice la guvernare, in presa scrisa, presa online și social media in…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…

- La finalul anului 2022, aproximativ 25% din vanzarile Mobexpert, producatorul și retailerul romanesc de mobilier, proveneau din mediul online. Adelina Badea, CEO-ul business-ului, considera ca este un procent bun pentru categoria home&deco, iar in 2023 planul este sa se situeze la minim…

- Investitiile straine directe la finele lunii octombrie insumau 9,399 miliarde euro, nivel record care a depasit atat fluxul net al investitiilor directe ale nerezindentilor in Romania raportat pentru intregul an 2021 (8,94 mld. euro) cat si valoarea record obtinuta inainte de declansarea crizei economice…

- Chiar daca ne apropiem de finele lunii noiembrie, roșiile romanești mai pot fi gasite pe piața, datorita vremii mai calde din ultimele saptamani, cand temperaturile au fost mult mai mari, fața de cele normale pentru aceasta perioada. Prețurile pornesc undeva de la 5 lei/kg, marfa de calitatea cea mai…

- Producția cumulata a Ford și Dacia in Romania a trecut de 425.000 de mașini in primele zece luni ale anului, in creștere cu 27% fața de perioada similara din 2021, arata datele ACAROM. In acest ritm, totalul de la final de an se poate apropia de 500.000 de mașini. In octombrie 2022, au fost produse…

- Dinu Maxer a fost dus de soția lui, Deea, la medicul estetician, unde și-a facut prima intervenție estetica. Cum se simte cantarețul dupa ce și-a taiat pleoapele. Zilele trecute, Dinu Maxer a suferit prima intervenție estetica. Mai exact, artistul și-a facut o operație de blefaroplastie și a scapat…

- Creștere de 8% a numarului de autoturisme noi, in Romania, in primele zece luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similara din 2021 Creștere de 8% a numarului de autoturisme noi in Romania, in primele zece luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similara din 2021 In primele zece luni ale…