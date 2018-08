Floraria Lotus angajeaza vanzatoare pentru florarie

Stiri pe aceeasi tema

Salarizare si program de lucru foarte atractiv. Informatii intre orele 08 – 18 la tel: 0744619708.

Sc Dunca Imobiliare SRL Timisoara angajeaza urmatoaea categorie de presonal: instalator instalatii sanitare Cerinte: – experienta intr-un post similar minim 6 luni – cunostinte in domeniul instalatiilor – abilitati in utilizarea sculelor si dispozitivelor

Floraria Lotus Iulius Mall (locatie hol hypermarket) angajeaza vanzator/oare pentru florarie. Experienta constituie un avantaj Infomatii la tel 0723188391, 0723223884 CV: [email protected]

SC TIOSS COMMERCE SRL angajeaza SOFERI CAT. B+C Se ofera salariu atractiv Informatii la tel 0725533705, 0733056840

Sc Tecnica Tubi Flessibili firma producatoare de tubulatura flexibila si filtre pentru ventilatie, angajeaza muncitori si operatori masini. Salariu atractiv+ bonusuri, program de lucru doua schimburi de luni pana vineri. Informatii la telefon 0256220914. Cv urile se pot trimite pe adresa

Se acorda salar motivant, tichete de masa si transport gratuit. CV-uri se pot trimite pe adresa: [email protected] Informatii la telefon: 0359/414133.

Brutaria Amra angajeaza – VANZATOARE – PATISER – FEMEIE DE SERVICIU Informatii la tel 0729240364 Se ofera salariu atractiv, conditii optime de munca Se cere seriozitate maxima

Hotel Spa Ice Resort situat pe Calea Lugojului, angajeaza: – ospatari – cameriste – receptioneri Se ofera salariu atractiv, transport, acces gratuit la spa si o masa pe zi Informatii la telefon 0721869140 sau CV pe email [email protected]