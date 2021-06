Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Turcia se lupta de o luna cu un fenomen ingrijorator: o suprafața uriașa a Marii Marmara este acoperita de un mucilagiu marin care, prin oprirea oxigenului, provoaca moartea speciilor de pești și crustacee. Fenomenul s-a extins, acum, și in Marea Neagra, au anunțat specialiștii turci.…

- Meteorologii anunța ploi din abundența, descarcari electrice, dar și vant puteric, in urmatoarele zile."Acest ciclon loveste Romania printr-o vreme instabila, pentru ca el a fost prezent si este adesea prezent in partea de sud-est a teritoriului. Adica adeverse cu carater torential, in consecinta si…

- Conform specialiștilor,tulpina Delta ar putea duce la o explozie de imbolnaviri. Tulpina din India, ar putea deveni dominanta si in Romania. Acesta este ultimul avertisment venit din partea coordonatorului campaniei de vaccinare. Specialistii atrag atentia ca mutatia este cu 50% mai transmisibila fata…

- Flora si fauna din Marea Neagra sunt din nou in pericol. Amenintarea vine de pe coasta Turciei, unde din luna mai a fost sesizat un fenomen ingrijorator: o regiune extinsa a Marii Marmara este acoperita de un mucilagiu marin, care opreste oxigenul sa patrunda in apele de mica adancime, provocand moartea…

- Situatia in Turcia este ingrijoratoare pentru ca pescarii sunt in imposibilitatea de a lucra. Motoarele barcilor se blocheaza, iar plasele pescaresti nu se pot intinde peste stratul gros de mazga. Mai mult decat atat, peștii mor sufocați, iar stridiile, midiile si stelele de mare sunt amenintate de…

- Depozitul de gaze naturale Sakarya, descoperit vara trecuta, in august 2020, in largul coastei orasului Eregli, a fost estimat initial la 320 miliarde de metri cubi. Ulterior, in octombrie, Erdogan a anunțat ca rezervele de gaze naturale descoperite in largul coastei turcesti din Marea Neagra contin…

- Președintele Romaniei a reiterat sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala, precum și pentru aspirațiile sale europene și euroatlantice. Președintele Klaus Iohannis a subliniat, totodata, ca declarațiile comune ale reuniunilor gazduite recent de Romania, in special…

- Secretarul de stat Iulia Matei a avut vineri, 9 aprilie 2021, consultari cu ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Turcia, Faruk Kaymakci, in sistem videoconferința. Pe agenda discuțiilor au figurat teme legate de relația bilaterala și aspecte de interes de pe agenda regionala și europeana.…