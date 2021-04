Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Proiectul pilot in Romania, cel al evaluarii epuizarii fizice și a stresului profesional in randul cadrelor medicale de la Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, a fost realizat pe un eșantion de aproape 250 de angajați ai unitații sanitare, ceea ce reprezinta…

- Consiliera locala Ana Munteanu, membru suspendat al USR, a fost sanctionata de colegii din Consiliul Local (CL) Timisoara, in sedinta de marti seara, cu taierea indemnizatiei pe doua luni, pentru ca a descins intr-un restaurant, insotita de forte de ordine, urmarind sa demonstreze ca masurile antipandemie…

- Doua cadre medicale au fost confirmate cu COVID, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis, iar doi bolnavi au decedat, in timp ce rata de infectare continua sa creasca in Timisoara, ajungand, sambata, la 4,53 la mia de locuitori, fata de 4,49 - cifra raportata anterior de Directia de Sanatate Publica…

- RPC GROUP lanseaza „FLORA RESIDENCE”, cartier care va oferi ceva unic in Timișoara – o strada cu toate utilitațile avand 30 de case unifamiliale pe parcele cu teren intre 450 și 750 metri patrați, intr-o zona liniștita și complet construita. Cei care iți rezerva casa inca in faza de proiect au posibilitatea…

- Proiectul autostrazii Timișoara – Moravița ar putea aduce șoferilor o surpriza placuta. Dupa ce reprezentanții unui partid, din conducerea Timișoarei și a județului Timiș, s-au certat asupra traseului pe care aceastp autostrada se va lega de capitala Banatului, șeful Consiliului Județean a cerut proiectantului…

- Primaria Alba Iulia va demola stadionul din cartierul Micești, iar in locul acestuia urmeaza sa fie construita o baza sportiva moderna in valoare de peste 5,6 milioane de lei. Proiectul derulat de Compania Naționala de Investiții va include un teren de fotbal cu gazon sintetic, un teren multifuncțional,…